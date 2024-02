Spectacle de danses populaires d’Ukraine par l’ensemble BARVINOK-KIEV Salle des Fêtes Isigny-sur-Mer, samedi 10 février 2024.

Spectacle de danses populaires d’Ukraine par l’ensemble BARVINOK-KIEV Salle des Fêtes Isigny-sur-Mer Calvados

L’ADTLB est heureuse de recevoir pour la deuxième fois l’Ensemble de Danse Populaire d’Ukraine BARVINOK

L’Ensemble de Danse Populaire d’Ukraine est né à Lougansk à l’est de l’Ukraine, au sein d’une école de danse-étude BARVINOK. Plein d’initiatives et très ouvert, le directeur de ce groupe scolaire, Volodymyr DOLCHUK, ouvre en 1993 une section de danse-étude au sein de son école et propose une remarquable formation de danse pour tous les jeunes désirant épanouir leur passion. Il crée une troupe de danse de caractère appelée BARVINOK. La qualité de la formation en fait rapidement un des ensembles les plus reconnus d’Ukraine comptant 400 artistes.

Après de belles années de tournées, de voyages, de concours et de spectacles, le pire est arrivé à Lougansk. La guerre force les uns et les autres à partir. L’ensemble se disloque. En 2014, Volodymyr Dolchuk, perdant tout, s’établit à Kiev. En 10 ans, dans une résilience qui force le respect, avec son épouse Lena Dolchuk, il remonte une école de danse et reforme un ensemble populaire très apprécié, rebaptisé Barvinok-Kiev.

Les années de pandémie ont été une épreuve supplémentaire pendant laquelle les jeunes s’entrainaient à domicile en envoyant des vidéos à leur professeur qui visionnait chaque envoi, corrigeait et communiquait les éléments à améliorer.

Au moment où les choses commençaient à se normaliser, la guerre éclate sur l’ensemble du pays en février 2022. Kiev est menacé. Les élèves se dispersent partiellement en Europe, les finances sont ciblées sur d’autres priorités. Les cours, pour ceux qui restent, se déroulent à la lampe de poche ou dans les abris anti-missiles. Les conditions de pratique, de formation et de tournées deviennent très incertaines et difficiles. La survie de l’ensemble tient à l’énergie indéfectible déployée par Volodymyr et Lena Dolchuk. Envers et contre tout, ils maintiennent des projets qu’ils réussissent à monter avec beaucoup de peine pour rassembler les artistes dispersés et leur donner la possibilité de monter sur scène. C’est ainsi que les enfants de l’ensemble Barvinok ont passé une partie de l’été 2022 en France loin des bombes, pour pouvoir répéter et reprendre confiance.

Toute l’année 2023 a vu le collectif se renforcer, les compétences s’affirmer. Ce sont des adolescents et de jeunes adultes qui viendront nous présenter le fruit de leur amour pour la danse et de leur résilience dans les épreuves. Leur incroyable attachement à leur pays s’exprime dans leur talent et nous permet d’accéder une fois de plus à la culture ukrainienne si riche et chatoyante. Le soutien et l’aide que nous leur apporterons sont plus que jamais nécessaires et déterminants pour l’avenir de la troupe.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 22:30:00

Salle des Fêtes Place de Verdun

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie adtlb@orange.fr

