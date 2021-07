Spectacle de danses, gym,… Salies-de-Béarn, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Salies-de-Béarn.

Spectacle de danses, gym,… 2021-07-03 – 2021-07-03 Salle Mosquéros Chemin de Mosqueros

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

5 5 EUR Salies gym vous propose son spectacle de fin d’année. Des numéros de gymnastique acrobatique, des chorégraphies vous seront présentés et vous feront voyager dans divers univers. Ce spectacle vous sera présenté par des enfants âgés de 3 à 17 ans mais également par des adultes. Chorégraphies et mise en scène par Olivia Martine. Diplômée d’Etat dans la remise en forme depuis plus de 20 ans , Olivia Martine présente des spectacles depuis maintenant de nombreuses années et son public ne cesse d’augmenter.

+33 6 87 44 92 68

