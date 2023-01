Spectacle de danses folkloriques La Haye-Pesnel La Haye-Pesnel Catégories d’Évènement: La Haye-Pesnel

Spectacle de danses folkloriques La Haye-Pesnel, 5 février 2023, La Haye-Pesnel
Espace du bocage Rue Guillaume Le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

2023-02-05 14:30:00 14:30:00 – 2023-02-05 17:00:00 17:00:00

Manche Spectacle de danses folkloriques en 2 parties :

– une partie de danses et chants normands,

– une partie de danses folkloriques internationales. 5 € l’entrée – Gratuit pour les moins de 12 ans.

roundainche@laposte.net +33 6 88 75 21 60

