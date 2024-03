Spectacle de danses basques avec Begiraleak Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, dimanche 15 septembre 2024.

L’association Luzienne Begiraleak vient présenter ses traditionnelles danses et costumes basques sur la Place Louis XIV et le kiosque.

L’association Begiraleak est l’un des plus anciens groupes culturels du Nord. L’association est née en 1935 sous le nom de Begiraleak, acceptant qu’elle aura toujours pour objectif de maintenir, développer et promouvoir la culture basque et basque. Ces dernières années, Begiraleak a connu une grande croissance, elle compte aujourd’hui plus de 300 membres. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 11:30:00

fin : 2024-09-15 13:00:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

