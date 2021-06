Brûlon Brûlon Brûlon, Sarthe SPECTACLE DE DANSES AMÉRINDIENNES Brûlon Brûlon Catégories d’évènement: Brûlon

Sarthe

SPECTACLE DE DANSES AMÉRINDIENNES Brûlon, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Brûlon. SPECTACLE DE DANSES AMÉRINDIENNES 2021-07-17 – 2021-07-17 Le Plan d’eau Chemin du Parcaigneau

Brûlon Sarthe Brûlon 12 EUR Uniquement sur réservation : Les Tipis du bonheur de Vivre à Brûlon : 02.43.95.57.54 ou www.lebonheurdevivre.net rubrique activités

Adultes 15 €, enfant – de 12 ans 12 €. Danses amérindiennes aux Tipis du bonheur de vivre lestipisdubdv@gmail.com http://lebonheurdevivre.net/

Adultes 15 €, enfant – de 12 ans 12 €.

