Spectacle de danses acadiennes de « La swing du suête » / festival « La semaine acadienne 2022 Bernières-sur-Mer, 8 août 2022, Bernières-sur-Mer.

Spectacle de danses acadiennes de « La swing du suête » / festival « La semaine acadienne 2022 Bernières-sur-Mer

2022-08-08 17:00:00 – 2022-08-08

Bernières-sur-Mer 14990

Composée de jeunes âgées de 10 à 17 ans, de l’école NDA (Notre Dame de l’Annonciation) de Chéticamp (Nouvelle-Ecosse), cette troupe, dirigée par Christine Doucet , a été fondé en 1987. À travers ses chorégraphies, elle met en valeur, entre autres, des danses traditionnelles du Cap-Breton telles que le set carré et la gigue, appelée «?danse des quatre?» dans la région de Chéticamp. Elle présente également des danses venant d’ailleurs, comme le hip-hop, la danse écossaise et des danses folkloriques originaires de plusieurs parties du monde. Le groupe va même dans les écoles promouvoir cette forme d’art si bien ancrée dans la culture acadienne.

Depuis sa fondation, La Swing du suête s’est produite un peu partout dans les Maritimes, au Québec et en Louisiane, aux États-Unis. Ce sera la première fois qu’elle participera au festival « La semaine acadienne »

A travers son travail, la swing du suête a contribué à l’épanouissement du talent de centaines de jeunes de la communauté, au développement des arts dans la région, ainsi qu’à la promotion et la préservation de la danse acadienne.

infos@semaineacadienne.net +33 9231374680 https://www.semaineacadienne.net/

