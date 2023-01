Spectacle de danses acadiennes avec “La baie en joie” / festival “La semaine acadienne 2023” Bernières-sur-Mer, 8 août 2023, Bernières-sur-Mer .

Spectacle de danses acadiennes avec “La baie en joie” / festival “La semaine acadienne 2023”

Place du 6 juin Bernières-sur-Mer Calvados

2023-08-08 17:00:00 – 2023-08-08

Bernières-sur-Mer

Calvados

« La Baie en joie » est une troupe de danse de la Baie Sainte-Marie composée de jeunes danseuses âgées de 13 à 18 ans. Elle a été créée en 1979 par Anne-Marie Comeau et a, depuis, connu d’énormes succès.

En plus de présenter des spectacles en Atlantique, au Québec, en Ontario et dans l’ouest du Canada, la Baie en joie a également séduit des auditoires aux États-Unis, en France et en Allemagne. Depuis plusieurs années, les danseuses remportent des prix dans de nombreuses compétitions de danse, entre autres, au British Association Teachers’ Festival of Dance, où elles sont rangé la première place dans des catégories telles que les Most Outstanding et Top Performance in Traditional Dance.

Le style de danse unique de la Baie en joie marie ingénieusement les pas traditionnels de la gigue à des pas nouveaux. Son répertoire compte environ cinquante danses qui sont agrémentées de l’usage astucieux d’accessoires tels que les cuillères de bois, les filets de pêche, les cordes, les serpentins et les lanternes. Les spectacles de la Baie en joie peuvent être présentés à l’intérieur tout comme à l’extérieur.

L’œuvre de la Baie en joie est réellement l’expression de l’identité culturelle du peuple acadien, un témoignage de sa force dans le passé et dans le présent, et constitue un bel élan vers son avenir.

« La Baie en joie » est une troupe de danse de la Baie Sainte-Marie composée de jeunes danseuses âgées de 13 à 18 ans. Elle a été créée en 1979 par Anne-Marie Comeau et a, depuis, connu d’énormes succès.

En plus de présenter des spectacles en Atlantique, au Québec, en Ontario et dans l’ouest du Canada, la Baie en joie a également séduit des auditoires aux États-Unis, en France et en Allemagne. Depuis plusieurs années, les danseuses remportent des prix dans de nombreuses compétitions de danse, entre autres, au British Association Teachers’ Festival of Dance, où elles sont rangé la première place dans des catégories telles que les Most Outstanding et Top Performance in Traditional Dance.

Le style de danse unique de la Baie en joie marie ingénieusement les pas traditionnels de la gigue à des pas nouveaux. Son répertoire compte environ cinquante danses qui sont agrémentées de l’usage astucieux d’accessoires tels que les cuillères de bois, les filets de pêche, les cordes, les serpentins et les lanternes. Les spectacles de la Baie en joie peuvent être présentés à l’intérieur tout comme à l’extérieur.

L’œuvre de la Baie en joie est réellement l’expression de l’identité culturelle du peuple acadien, un témoignage de sa force dans le passé et dans le présent, et constitue un bel élan vers son avenir.

Bernières-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-18 par