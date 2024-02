Spectacle de danse Yosakoi Belin-Béliet, samedi 24 février 2024.

Dans le cadre de l’animation culturelle autour du Japon menée par la Bibliothèque, la troupe du Koidoukai, vous fait découvrir le Yosakoi ! C’est une danse sportive japonaise née dans la ville de Kochi. Elle a vu le jour dans les années 1950, dans le contexte de l’après-guerre la population japonaise était éprouvée par les événements de la Seconde Guerre mondiale, et traversait une période sombre. Cette danse énergique pouvant être pratiquée par les enfants comme les adultes, a alors été créé pour apporter de la joie et de l’espoir, et redonner le sourire aux Japonais. Il s’est développé dans tout le pays dans les années 1990, puis hors du Japon. Le fait qu’il puisse être dansé par tous et qu’il laisse une grande liberté pour le choix des chorégraphies, musiques et costumes, combinant des éléments modernes comme traditionnels et japonais comme occidentaux, a contribué à sa popularité. EUR.

13 Rue de l’Abbé Gaillard

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-24 20:00:00

