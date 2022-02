Spectacle de danse : « Wonderland » de Sylvain Huc – Samedi 12 février Petit théâtre Saint-Exupère, 12 février 2022, Blagnac.

Spectacle de danse : « Wonderland » de Sylvain Huc – Samedi 12 février

Petit théâtre Saint-Exupère, le samedi 12 février à 11:00

Dans ce pays des merveilles, l’expérience d’Alice comme celle du spectateur, est physique, colorée, primitive et contemporaine. Wonderland, territoire merveilleux où tout est possible, est avant tout un espace sans cesse changeant. Il est ouvert, fermé, étroit, profond ou infini. Alice habite cet espace en perpétuelle transformation, et y modifie constamment son corps. C’est un monde à traverser, un rêve avec son étrangeté et ses angoisses, inquiétant et foisonnant. En s’appuyant sur l’œuvre puissante de l’artiste James Turrell, Sylvain Huc créé un espace par la couleur. La lumière ne se contente pas d’y sculpter ou d’habiter l’espace, elle devient le lieu lui-même. Soutenu par Odyssud, Wonderland est un spectacle qui ne laisse ni la rétine ni l’imaginaire intact ! ### Distribution Chorégraphie **Sylvain Huc** / Interprétation **Louise Loubière, Mathilde Olivares** / Assistants **Mathilde Olivares, Fabrice Planquette** / Lumières **Julien Appert** / Musique **Fabrice Planquette** / Spatialisation sonore **Pierre-Olivier Boulant** / Régie générale et régie lumière **Manfred Armand**. **Tarif A (de 6 à 10 €)**

Renseignements

Attention expérience immersive intense dans un monde de couleurs plutôt troublant ! On y tombe sans fin, on y perd la logique et le sens. Alors… ça vous tente ?

Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T11:45:00