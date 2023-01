Spectacle de danse Villetoureix Villetoureix Villetoureix Catégories d’Évènement: Dordogne

Villetoureix

Spectacle de danse Villetoureix, 25 janvier 2023, Villetoureix Villetoureix. Spectacle de danse Le Bourg salle des fêtes Villetoureix Dordogne salle des fêtes Le Bourg

2023-01-25 15:00:00 – 2023-01-25

salle des fêtes Le Bourg

Villetoureix

Dordogne Villetoureix Spectacle Une échappée – Cie A.I.M.E, Julie Nioche proposé dans le cadre du programme départemental dédié à la jeunesse SPRING en partenariat avec la commune de Vergt et la communauté de communes du Périgord Ribéracois. (Durée 35min) Danse à partir de 3 ans Spectacle Une échappée – Cie A.I.M.E, Julie Nioche proposé dans le cadre du programme départemental dédié à la jeunesse SPRING en partenariat avec la commune de Vergt et la communauté de communes du Périgord Ribéracois. (Durée 35min) Danse à partir de 3 ans +33 5 24 14 00 68 Communauté de Communes du Périgord Ribéracois © Pixabay

salle des fêtes Le Bourg Villetoureix

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Villetoureix Autres Lieu Villetoureix Adresse Villetoureix Dordogne salle des fêtes Le Bourg Ville Villetoureix Villetoureix lieuville salle des fêtes Le Bourg Villetoureix Departement Dordogne

Villetoureix Villetoureix Villetoureix Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villetoureix-villetoureix/

Spectacle de danse Villetoureix 2023-01-25 was last modified: by Spectacle de danse Villetoureix Villetoureix 25 janvier 2023 Dordogne Le Bourg salle des fêtes Villetoureix Dordogne Villetoureix Villetoureix, Dordogne

Villetoureix Villetoureix Dordogne