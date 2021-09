Spectacle de danse – Vendredi 15 octobre Grande Halle, 15 octobre 2021, L'Union.

Spectacle de danse – Vendredi 15 octobre

Grande Halle, le vendredi 15 octobre à 20:30

La B&M compagnie sort des sentiers battus en générant sa propre identité à travers une danse représentant les fondamentaux du classique tout en se créant sa propre identité chorégraphique au travers d’une écriture contemporaine. La compagnie associe donc différents types de danse alliant performances techniques et expression moderne. Elle a pour objectif de s’ouvrir à un large public afin que chaque émotion et chaque histoire puissent être reconnues et pleinement vécues. Manon Bastardie, chorégraphe de la B&M Compagnie, de par sa Jeunesse redonne de la fraicheur et apporte un œil Jeune et novateur à la danse. Ces créations se composent de contemporain mais aussi de classique et néo-classique la pluridisciplinarité étant le plus grand allié du langage du danseur. **_Placement libre_** **_Durée : 1h_** **_Tarifs : normal • 15€_** **_seniors et groupes (+10 pers ) • 12€_** **_-25 ans et tarif réduit • 10€_** Pour consulter la brochure culturelle [cliquez ici](https://fr.calameo.com/read/004146837b3ae6978fc27?page=1).

Sur réservation

Par la B&M compagnie

Grande Halle Rue du Somport, 31240 L’Union L’Union Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T21:30:00