ARCHÉA retrouve la compagnie de danse [DK-BEL](https://www.dk-bel.com/) pour un défilé de mode sous la forme d’une création chorégraphique originale et unique, à partir de la collection de la jeune styliste Flora Fabèle et de sa marque VAË. Le spectacle regroupe danseurs professionnels et amateurs, recrutés et accompagnés pour l’occasion. Chorégraphié par Sophie Bulbulyan assistée de Raymond Siopathis et Barima Oséi. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Réservation auprès de l’accueil du musée ou sur le site Internet.

Gratuit, sur réservation

Pour ses 10 ans, ARCHÉA invite la cie DK-BEL pour un défilé de mode dans ses murs. Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

