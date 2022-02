Spectacle de danse : TumulTe Morlaix, 12 mai 2022, Morlaix.

Spectacle de danse : TumulTe Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix

2022-05-12 20:30:00 – 2022-05-12 21:30:00 Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest

Morlaix Finistère

Le chorégraphe Bruno Pradet a choisi de conduire sa « tribu dansante » sur une ligne de crête entre chant baroque et vibration électro-rock.

Sur scène se déploie une meute agile qui allie les sons électriques avec un bassiste et un guitariste et le classique avec deux chanteurs (une soprane et un contre-ténor violoniste). Quatre interprètes, appelés à mêler leurs lignes musicales aux évolutions de cinq danseurs explosifs, à fleur de peau, véloces, joyeux et troublants. Fabriquant des danses singulières, ils virevoltent ensemble, s’évadent en solitaire ou entrent dans des battles sporadiques. Les neuf artistes portent sur scène ce nouveau condensé de l’expérience humaine et interrogent l’amour, la mort et les luttes de pouvoir…

contact@tpmx.fr +33 2 98 15 22 77 http://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix

