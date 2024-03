Spectacle de danse The Tree (Fragments of Poetics on Fire) Théâtre de la Chaudronnerie La Ciotat, samedi 23 mars 2024.

Spectacle de danse The Tree (Fragments of Poetics on Fire) Théâtre de la Chaudronnerie La Ciotat Bouches-du-Rhône

Dernière grande création de la chorégraphe pour sa compagnie, The Tree est une réflexion poétique sur l’humanité et la nature, au bord du naufrage..

Après eau, Pneuma et Now, elle vient clore le cycle de pièces inspirées par Gaston Bachelard. Partant cette fois Des Fragments d’une poétique du feu, Carolyn Carlson a choisi la force poétique et symbolique des flammes et plus largement la complexité des éléments comme inspirations de cette nouvelle création. Pour l’occasion, elle retrouve le créateur lumières Rémi Nicolas, qui créé ici des paysages imaginaires invitant au voyage et à la contemplation. L’artiste peintre Gao Xingjian en sublime aussi la scénographie avec ses toiles abstraites à l’encre de chine projetées en fond de scène dans plusieurs séquences. Combinées à la virtuosité des danseurs et à la vision onirique de Carolyn Carlson, The Tree est une manifestation d’amour puissante et vitale à une nature au bord de l’effondrement, avec l’espoir d’une renaissance à la manière du Phénix qui renaît de ses cendres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

Théâtre de la Chaudronnerie 19 Promenade Jeff Musso

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

