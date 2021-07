Louvres Site archéologique d'Orville Louvres, Val-d'Oise Spectacle de danse : « The River » par la compagnie Ex Novo Site archéologique d’Orville Louvres Catégories d’évènement: Louvres

le dimanche 19 septembre

**Une petite pièce chorégraphique dans l’espace naturel du site archéologique.** Comme une étude sur le poids du corps et la relation entre les partenaires, _The River_ repose sur l’expérimentation du déséquilibre constant des danseurs. Ces corps, attachés deux à deux, oscillent entre la prise en charge de l’autre et le laisser-aller de leur propre poids. Naissent alors des situations de tension, de confiance, et une histoire s’écrit et se déroule devant nos yeux. Deux représentations à 15h30 et 17h. Une autre représentation se déroule sur le parvis du musée ARCHÉA à 14h. Par la compagnie Ex Novo. En partenariat avec la [fondation Royaumont](http://royaumont.fr/).

Entrée libre et gratuite.

Site archéologique d'Orville Chemin d'Orville 95380 Louvres Louvres Val-d'Oise

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T15:50:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:20:00

