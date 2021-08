Louvres Archéa,musée d'archéologie en pays de France Louvres, Val-d'Oise Spectacle de danse : The River par la compagnie Ex Novo Archéa,musée d’archéologie en pays de France Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Spectacle de danse : The River par la compagnie Ex Novo

le dimanche 19 septembre

Comme une étude sur le poids du corps et la relation entre les partenaires, _The River_ repose sur l’expérimentation du déséquilibre constant des danseurs. Ces corps, attachés deux à deux, oscillent entre la prise en charge de l’autre et le laisser-aller de leur propre poids. Naissent alors des situations de tension, de confiance, et une histoire s’écrit et se déroule devant nos yeux. Les deux danseurs recréent le lien inaltérable d’Orphée avec sa femme, Eurydice. En naît une danse délicate et instable qui serpente à travers le récit d’Ovide, à la manière d’une rivière qui accueillerait le spectateur sur ses rives imaginaires. Représentation à 14h. Deux autres représentations se déroulent sur le site archéologique d’Orville à 15h30 et 17h. Par la [compagnie Ex Novo](https://www.cie-exnovo.com/the-river). En partenariat avec la [fondation Royaumont](http://royaumont.fr/). Pour [en savoir plus sur les manifestations proposées](https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une/journees-europeennes-du-patrimoine-2021-un-programme-pour-tous-389) par ARCHEA pour les Journées du patrimoine.

Entrée libre et gratuite.

Archéa,musée d'archéologie en pays de France 56 rue de Paris 95380 Louvres

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:20:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00

