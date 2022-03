Spectacle de danse – Temps’danse Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Spectacle de danse – Temps’danse Pontarlier, 14 mai 2022, Pontarlier. Spectacle de danse – Temps’danse Pontarlier

2022-05-14 – 2022-05-14

Pontarlier Doubs Pontarlier 6 6 EUR Spectacle de fin d’année présenté par la troupe “Temps’Danse”.

Buvette sur place.

Billetterie en pré-vente à l’Office de Tourisme de Pontarlier.

Places numérotées. Spectacle de fin d’année présenté par la troupe “Temps’Danse”.

Buvette sur place.

Billetterie en pré-vente à l’Office de Tourisme de Pontarlier.

Places numérotées. Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Ville Pontarlier lieuville Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Spectacle de danse – Temps’danse Pontarlier 2022-05-14 was last modified: by Spectacle de danse – Temps’danse Pontarlier Pontarlier 14 mai 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs