Spectacle de danse tahitienne

Spectacle de danse tahitienne, 25 juin 2022, . Spectacle de danse tahitienne



2022-06-25 – 2022-06-25 Venez vibrer aux sons des percussions polynésiennes et admirez le Ori Tahiti (danse).

Vente de boissons et collations au profit de l’association. Venez vibrer aux sons des percussions polynésiennes et admirez le Ori Tahiti (danse).

Vente de boissons et collations au profit de l’association. dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville