Spectacle de Danse : “Sous le Signe de la Danse” Limogne-en-Quercy, 3 octobre 2021, Limogne-en-Quercy. Spectacle de Danse : “Sous le Signe de la Danse” 2021-10-03 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-03 18:00:00 18:00:00 Salle culturelle La Halle Place de l’église

Limogne-en-Quercy Lot Limogne-en-Quercy 14 EUR Tout public

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

Mise à disposition de gel hydroalcoolique & respect des gestes barrières. En raison du contexte sanitaire, il est conseillé d’acheter ses billets à l’avance.

– En ligne : www.classicahors.festik.net

– Auprès des bureaux de l’Office de Tourisme Cahors-Vallée du Lot à Limogne et Lalbenque

– Sur place : 1 h avant le début du spectacle. En cas d’annulation d’un spectacle, les places achetées seront remboursées sur demande. La formation Aurore Musicale Ballet d’origine toulousaine, est composée de danseuses et danseurs issus des conservatoires nationaux et internationaux, des grandes écoles telles que celle de l’opéra de Paris. Actuellement sur la scène du Théâtre du Capitole de Toulouse, ces danseurs présenteront des pièces du répertoire classique et des créations chorégraphiques.

Nous retrouverons des extraits de Giselle d’Adolphe Adam, La Sylphide de Jean Schneitzoeffer, Don Quichotte de Léon Minkus, etc. Tout public

