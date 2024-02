Spectacle de danse San Salvador et Bilabal Rue Martin Duconte Saint-Jean-de-Luz, samedi 30 mars 2024.

Spectacle proposé par la Scène nationale du Sud-Aquitain

Chœur populaire du Massif central et bal traditionnel du Pays basque. Deux groupes pour une soirée dansante et festive. San Salvador chante à six voix, quatre percussions et douze mains. Venus non pas d’Amérique centrale mais de Corrèze, ces amis d’enfance ont très tôt baigné dans le répertoire traditionnel sans s’y restreindre. Même histoire pour les musiciens et les danseurs du collectif Bilaka. Alliant l’énergie brute des musiques populaires à une orchestration savante, ces deux ensembles promettent de nous plonger dans une transe vibrante. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30 23:00:00

Rue Martin Duconte Centre Culturel Peyuco Duhart

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine billetterie.culture@saintjeandeluz.fr

