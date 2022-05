Spectacle de danse samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 Théâtre de Thalie Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Spectacle de danse —————— ### “Danseuses et toiles – Voyage au musée” **25 et 26/06/2022** Théâtre de Thalie à Montaigu

Sur réservation à l’office de tourisme de Montaigu : 02 51 06 39 17 – 10€ et 13€

