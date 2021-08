Bignan Domaine de Kerguehennec Bignan, Morbihan Spectacle de danse Rush, à Kerguéhennec Domaine de Kerguehennec Bignan Catégories d’évènement: Bignan

Spectacle de danse Rush, à Kerguéhennec

le samedi 18 septembre à 17:00

Deux hommes courent, ensemble, séparément, ils se croisent, s’évitent, se bousculent, se ruent, ils dansent, se soutiennent, s’apprécient, se détestent. Ils s’interrogent, s’observent, s’ignorent tout en courant, toujours en courant, sur des morceaux musicaux qui marquent, qui ont marqué et qui marqueront. Un flux de circulation dense se crée, évoquant la nécessité d’avancer : les heures de pointe, les fourmis qui s’affairent à leurs tâches, un exode. Il est question d’urgence. Montrer les états psychiques et physiques qui découlent de ces situations. La fatigue s’installe, l’adrénaline monte et ainsi différentes émotions affluent : le plaisir, l’appréhension, l’exaltation, la transe, l’ivresse… On arrive au rush. _Distribution Conception – chorégraphie Ashley Chen / Interprétation – Ashley Chen, Julien Monty / Direction musicale – Pierre Le Bourgeois – Animaux Vivants / Création lumières – Eric Wurtz / Création costumes : Marion Regnier Production – Compagnie Kashyl / Bureau Les Yeux Dans Les Mots. Coproductions – KLAP Maison pour la danse – Marseille / Centre Chorégraphique National d’Orléans / Chorège – Falaise / Atelier de Paris – CDCN. Soutiens – Onda / Agence culturelle Grand-Est / OARA Nouvelle Aquitaine / ODIA Normandie / Occitanie en scène / Spectacle vivant en Bretagne._

En extérieur

Spectacle présenté en partenariat avec Danse à tous les Étages, dans le cadre de Nomadanses Domaine de Kerguehennec Domaine de Kerguéhennec, 56500, Bignan

