Spectacle de danse présentant deux solos de Kim Sunyoung et Pyo Sangman (JJbro), 20 avril 2022, .

Date et horaire exacts : Du mercredi 20 avril 2022 au jeudi 21 avril 2022 :

mercredi, jeudi

de 19h00 à 21h00

gratuit

Cette série, comprenant une dizaine de spectacles, est consacrée à la danse sous toutes ses formes, qu’elle soit contemporaine ou traditionnelle. Elle vise à la fois à mettre en lumière les plus belles facettes des danses anciennes de Corée, mais aussi et surtout le talent des danseurs et chorégraphes coréens d’aujourd’hui. La série a été inaugurée en février dernier par un spectacle présentant le travail de l’inventive danseuse-chorégraphe Sun-a Lee. Elle se poursuit donc en avril avec deux nouvelles soirées, chacune proposant deux solos particulièrement expressifs et inventifs. Retour ligne manuel.

« Bottari-The trajectory of mind »

Solo de danse créé par Kim Sunyoung



Le titre de la pièce, Bottari, désigne un baluchon traditionnel coréen, une sorte de sac réalisé avec un grand carré de tissu. La danseuse y emballe tous les sentiments humains qu’elle cherche à traduire dans sa danse : amour, espérance, tristesse, désespoir…

Se fondant sur l’esthétique et l’élégance inhérentes à la tradition millénaire de la danse coréenne, Kim Sunyoung s’emploie à les restituer mais en les réinterprétant dans un langage plus contemporain. Dans sa création, basée sur l’énergie et le souffle qui se déploient pour donner naissance à une danse profondément chargée d’émotion mais néanmoins apaisée, l’artiste laisse à la fois une trace dans l’espace et dans le cœur du public.

Chorégraphie : Kim Sunyoung

Danse : Kim Moonhee

Durée : 20 min



« Taking care of me »

Solo de danse créé et interprété par Pyo Sangman (JJbro)

Joie, tristesse, amour, colère… tous ces sentiments fondamentaux animant l’être humain s’expriment dans cette création dont ils constituent la matière première. La crainte de la mort et l’énergie négative véhiculée par l’angoisse en résultant ont été pour le chorégraphe et danseur Pyo Sangman les éléments déclencheurs d’une profonde réflexion sur la vie et les êtres. Sur la force vitale indispensable pour surmonter dans l’existence les obstacles et l’adversité. Elle est, chez certains, très puissante en dépit de grandes difficultés. D’autres, qui vivent pourtant des situations moins dures, manquent de force et se laissent submerger par l’énergie négative et le découragement… Pourquoi ? Mystère de la psyché humaine… Ce solo est pour son créateur une manière d’exprimer toutes ces interrogations et tous ces questionnements profondément humains…

Chorégraphie et danse : Pyo Sangman

Durée : 23 min

Danse

Centre culturel Coréen