Spectacle de Danse << My (Petit) Pogo >> Prayssac

Prayssac 46220 Prayssac 4 EUR 4 6 Jeudi 25 novembre, 18h30 à l’Espace Maurice Faure de Prayssac

Tarifs : 4/6 € – Tout public

Durée : 45 min

Réservation conseillée auprès de Lot arts vivants : marion.moulin@lot-artsvivants.fr / 05 65 20 60 30

Le spectacle sera suivi d’un bord de scène en présence de Fabrice Ramalingom, chorégraphe et des interprètes de la pièce. Passe sanitaire demandé En 2012, le chorégraphe Fabrice Ramalingom, interprète inoubliable de Dominique Bagouet, créait My Pogo, une pièce sur le rapport aux autres. My (petit) Pogo, pour jeune public, reprend le même thème du « vivre ensemble » et de la place de chacun dans la société, en détournant les codes du pogo, danse punk rock des années 1970-80, très énergique jusqu’à

la bousculade. Le spectacle pour quatre danseurs se présente tout d’abord comme une conférence qui donne les clefs pour une meilleure compréhension de l’écriture chorégraphique. Les principes sont expliqués avant que le public ne bascule vers une forme plus spectaculaire et poétique où chacun peut trouver sa place comme dans le pogo.

« Il m’est très important, dit le chorégraphe, de former les spectateurs d’aujourd’hui pour qu’ils restent ceux de demain ».

Un pari qu'il gagne ici. Il offre une danse tout à la fois accessible avec des personnages ordinaires et une partition commune où chaque individu garde sa personnalité. Fabrice Ramalingom donne une leçon de danse libre et sensibilise ainsi le jeune public à l'artistique

