Spectacle de danse : Pockemon Crew Auditorium, 2 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux.

Auditorium, le dimanche 2 janvier 2022 à 20:30

Pour cette création, les Pockemon Crew ont décidé d’explorer deux mondes qui les passionnent : « Le cinéma et l’origine de certains mouvements Hip Hop ». En explorant le cinéma des années 30 et 40, on retrouve dans certaines comédies musicales de l’époque, l’énergie et l’originalité de mouvements de la danse Hip Hop. De plus, c’est un clin d’œil donné par la compagnie à leur ville d’appartenance, Lyon, qui vit la naissance du cinéma au 19ème siècle, avec les frères Lumière. Cette création s’inspire du cinéma en noir et blanc agrémenté d’une danse toute en couleurs. A travers des décors et des costumes inspirés des studios de cinéma de l’époque, les danseurs vous emmènent sur des rythmes musicaux tantôt doux, tantôt rapides et vous transmettent l’énergie des gestes et des mouvements des films et des comédies musicales du 7ème art. Une succession de tableaux aux rythmes variés, en forme d’hommage au cinéma et à la modernité et qui n’est pas sans rappeler les origines du mouvement hip-hop à New York, dans les années 40. Née d’un groupe de danseurs de rue, la compagnie des Pockemon Crew est à ce jour le crew le plus titré au monde dans le circuit des Battles. Elle se professionnalise en 2004, date à laquelle Riyad Fghani prend la fonction de chorégraphe et directeur artistique. La presse en parle _« Ces jeunes représentent une nouvelle génération de danseurs alliant recherche technique et esthétique »_. Marianne _« Un hip-hop éblouissant et prodigieusement périlleux”._ Le Télégramme _« Leur danse follement inventive et risquée suffit à prouver qu’ils ont non seulement du coffre et du culot, mais aussi quelque chose sous la casquett_e ». Télérama

La célèbre compagnie hip hop vous plonge dans le cinéma des années 30 !

Auditorium 11-13 rue Danton / Mail Raymond Menand 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-01-02T20:30:00 2022-01-02T22:00:00