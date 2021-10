Lisieux Théâtre Lisieux Normandie Calvados, Lisieux Spectacle de Danse “Pinocchio” Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Spectacle de Danse “Pinocchio” Théâtre Lisieux Normandie, 20 mai 2022, Lisieux. Spectacle de Danse “Pinocchio”

Théâtre Lisieux Normandie, le vendredi 20 mai 2022 à 19:30

Un menuisier écologiste trouve un morceau de bois, il décide de fabriquer une marionnette extraordinaire, capable de danser. Il lui donne le nom de Pinocchio. Venez découvrir les aventures de Pinocchio ! Spectacle dansé par les élèves du CRD de Lisieux, d’après le texte de Carlos Collodi remanié par les élèves pour l’époque actuelle.

Gratuit

0 Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T19:30:00 2022-05-20T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Théâtre Lisieux Normandie Adresse 2 rue au char, Lisieux Ville Lisieux lieuville Théâtre Lisieux Normandie Lisieux