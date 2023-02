Spectacle de danse PIA & MAREAS Catégorie d’Évènement: île de France

Le samedi 11 février 2023

de 20h30 à 21h30

. payant

Exister pour l’autre, exister pour soi… PIA & MAREAS est une création chorégraphique pluridisciplinaire pour deux danseurs qui interroge la relation amoureuse à l’ère des applications de rencontre. Ensemble K/inêtikos présente PIA & MAREAS Création 2020Exister pour l’autre, exister pour soi… PIA & MAREAS est une création chorégraphique pluridisciplinaire pour deux danseurs qui interroge la relation amoureuse à l’ère des applications de rencontre. Première création de l’Ensemble /K/inêtikos, PIA & MAREAS pose un regard satirique et onirique sur les relations de nos jours. Humour, chant et paroles se mêlent à la danse. Deux êtres indépendants, humains et complexes agissent avec le cœur et les codes 2.0. Ce n’était pas « mieux » avant, c’était simplement différent. Durée 50 min – Tout public Auteur/chorégraphe Léa Bridarolli & Eneas Vaca Bualo Danseurs Léa Bridarolli & Eneas Vaca Bualo Soutiens / partenaires / accueil studio : Le Générateur, Civitas Cultura, Centre Lafaurie Monbadon, SPEDIDAM, La Barcarolle, CND, CDCN Atelier de Paris, Théâtre Le Siroco, Théâtre National de Chaillot. Teaser vidéo : https://youtu.be/iX2ofrX8C78. Autres liens : https://ensemblekinetikos.com/ Contact : https://fb.me/e/1TYUqsg3c ensemble.kinetikos@gmail.com https://www.facebook.com/EnsembleKinetikos/ https://www.facebook.com/EnsembleKinetikos/ https://theatre-elduende.com/elduende/agenda/367-pia-mareas?date=2022-11-19-20-30

Thypa photographie PIA & MAREAS – Exister pour l’autre, exister pour soi

