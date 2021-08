Le Grand-Village-Plage Maison éco-paysanne Charente-Maritime, Le Grand-Village-Plage Spectacle de danse “Passé, présent, futur” Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Une création inédite mettant en scène un harmonieux mélange de danse traditionnelle et contemporaine. Spectacle “Passé, présent, futur” crée en 2021 par Guillaume Barre, danseur chorégraphe, et le groupe folklorique oléronais “Les Déjhouqués”.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00

