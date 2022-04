Spectacle de danse participatif : “Danceoke” – Samedi 9 avril L’Escale Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille

Spectacle de danse participatif : “Danceoke” – Samedi 9 avril L’Escale, 9 avril 2022, Tournefeuille. Spectacle de danse participatif : “Danceoke” – Samedi 9 avril

L’Escale, le samedi 9 avril à 22:00

Loisir ? Installation contemporaine ? Divertissement ? Performance ? Bal ? Le danceoke, mot-valise qui rassemble danse et karaoke, est un peu tout cela à la fois. Dans ce cérémonial festif, les participants sont conviés à reproduire immédiatement les mouvements projetés devant eux. Un espace social se forme et se transforme peu à peu en lieu de performance physique qui se compose dans l’instant. Public + 5 ans Par la Compagnie Sylvain Huc L’Escale Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T22:00:00 2022-04-09T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Tournefeuille Autres Lieu L'Escale Adresse Place Roger Panouse 31170 Tournefeuille Ville Tournefeuille lieuville L'Escale Tournefeuille Departement Haute-Garonne

L'Escale Tournefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournefeuille/

Spectacle de danse participatif : “Danceoke” – Samedi 9 avril L’Escale 2022-04-09 was last modified: by Spectacle de danse participatif : “Danceoke” – Samedi 9 avril L’Escale L'Escale 9 avril 2022 L'Escale Tournefeuille TOURNEFEUILLE

Tournefeuille Haute-Garonne