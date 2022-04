SPECTACLE DE DANSE PAR LA COMPAGNIE VIVACE Sète, 19 mai 2022, Sète.

SPECTACLE DE DANSE PAR LA COMPAGNIE VIVACE Sète

2022-05-19 – 2022-05-22

Sète Hérault Sète

“Envahis par le rythme et la pulsion, les danseurs deviennent les corps vivaces d’un nouveau genre, tout en vitalité, acharnement, et persistance. Chaque partie du corps s’exprime, tout s’enchaîne sur un rythme soutenu. La musique interagit avec le geste dansé, la démonstration chorégraphique est une véritable réussite. On sort léger avec une furieuse envie de s’élancer !”

Rendez-vous le :

19/05 au parc du château de Girard à Mèze (20h30)

20/05 au jardin des Remparts à Loupian (20h30)

21/05 sur la place de la Mairie à Vic-la-Gardiole (20h30)

22/05 dans l’espace Ferdinand Buisson à Villeveyrac (16h)

location@tmsete.com +33 4 67 74 02 02 https://tmsete.com/saisons/2021-2022/vivace

