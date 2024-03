Spectacle de danse par la compagnie La Parenthèse de Christophe Garcia Le Prieuré Saint Pierre Réaumur, dimanche 2 juin 2024.

Spectacle de danse par la compagnie La Parenthèse de Christophe Garcia Après une tournée en France et au Québec, la compagnie de danse « La Parenthèse » vient exceptionnellement se produire dans les jardins du Prieuré à Réaumur le dimanche 2 juin 2024 à 14h30 pour présent… Dimanche 2 juin, 14h30 Le Prieuré Saint Pierre Adultes 15€ – Jeunes de 10 à 18 ans 10€ – Enfants de moins de 10 ans gratuit

LA PROMESSE

Une création chorégraphique et musicale au cœur des jardins.

Chorégraphie : Christophe Garcia

“L’imagination fait le paysage”

Charles Baudelaire

La promesse est un paysage à explorer.

Àla croisée des chemins entre le romantisme et l’électronique, cette création invite le

spectateur dans une cartographie imaginaire.

Depuis quelques années, dans chacune de ses créations, Christophe Garcia interroge la place

de la danse, les différents espaces et le point de vue des spectateurs.

La Parenthèse a ainsi créé plusieurs pièces à dimensions variables, dans des chambres d’hôtel,

des musées et dans d’autres lieux insolites .

C’est au cœur d’un paysage, que nous avons imaginé cette fois une rencontre de la danse avec

la musique romantique et électronique.

Imprégné de références littéraires allégoriques, de “la Carte de Tendre” à “l’Île inconnue”

cette création passe par des chemins frayés au cœur d’un jardin. C’est le paysage, imaginaire,

fantastique ou allégorique qui accompagne cette création.

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins les 31 mai, 1er et 2 juin, venez découvrir cette nouvelle chorégraphie de Christophe Garcia spécialement conçue pour être dansée en extérieur dans des espaces naturels (jardins, parcs).

Profitez-en, avant ou après, pour vous promener dans cet espace exceptionnel de verdure, de calme et de sérénité. L’APJA – Association Pierre-Joseph Audé – ouvre les jardins du Prieuré tout le weekend : le vendredi 31 mai de 14h00 à 18h00, le samedi 1er et le dimanche 2 juin de 9h00 à 18h00.

Atypique, ce jardin rend compte d'une composition antérieure au 17è siècle avec 3 terrasses de niveaux différents. Des alignements d'ifs centenaires longent, sur la seconde terrasse, un jardin potager et conduisent sur la troisième terrasse sur un cloître végétal où un verger a été récemment reconstitué avec des espèces de pommiers et poiriers locales et anciennes, circonscrit de mails avec de nombreux bancs de pierre, propices à la promenade.

©Elisa Mancke