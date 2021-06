Brive-la-Gaillarde Musée Labenche d'Art et d'Histoire Brive-la-Gaillarde, Corrèze Spectacle de danse : Out Musée Labenche d’Art et d’Histoire Brive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze

Spectacle de danse : Out Musée Labenche d’Art et d’Histoire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Brive-la-Gaillarde. Spectacle de danse : Out

le samedi 3 juillet à Musée Labenche d’Art et d’Histoire

Saison 2020/2021: 5 semaines de cours en salle, 6 mois de cours en visioconférence, cela donne “OUT”, une danse qui convoque le cercle, la proximité et l’irrépressible élan vers l’autre. Spectacle de danse par l’association movimentum, chorégraphie de Marie Artaud.

Entrée libre, pas d’inscription préalable, dans la limite des places disponibles

Spectacle de danse Musée Labenche d’Art et d’Histoire 26 bis boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T20:15:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T21:15:00;2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T22:15:00

Détails Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Labenche d'Art et d'Histoire Adresse 26 bis boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde Ville Brive-la-Gaillarde lieuville Musée Labenche d'Art et d'Histoire Brive-la-Gaillarde