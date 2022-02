Spectacle de danse orientale à Berrien. Berrien Berrien Catégories d’évènement: Berrien

Berrien Finistère Berrien Le comité d’animation de Berrien organise le samedi 7 mai 2022 à 19h30 à la salle Asphodele, un spectacle de danse orientale. Le comité d’animation de Berrien organise le samedi 7 mai 2022 à 19h30 à la salle Asphodele, un spectacle de danse orientale. Berrien

