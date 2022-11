Spectacle de danse : Nuit d’étoiles Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Spectacle de danse : Nuit d'étoiles Mulhouse, 13 décembre 2022

Place de la Réunion Mulhouse

2022-12-13 18:00:00 – 2022-12-13 19:00:00

Haut-Rhin Venez assister au spectacle de danse La Fée de Noël dans sa robe en étoffe « scintillance » avec la participation de l’Atelier La Colombe – Geht’s In et ses costumes alsaciens revisités. Mulhouse

