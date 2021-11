Spectacle de danse No Discris Maison Folie Hospice d’Havré, 28 novembre 2021, Tourcoing.

Maison Folie Hospice d’Havré, le dimanche 28 novembre à 14:00

Nos Discris est un spectacle de danse en faveur de la lutte contre le racisme et les discriminations. En octobre 2021, l’association Street’s Light a accompagné une dizaine de jeunes danseurs de 17 à 23 ans lors d’une résidence d’artiste pour créer une chorégraphie en vue de dénoncer le racisme et les discriminations. Le collectif Kif Kif d’Iris Formation a également participé au projet en sensibilisant le groupe sur ces thématiques. La performance sera restituée dans le cadre du festival des solidarités internationales de Tourcoing le dimanche 28 novembre à 14h à l’Hospice d’Havré à Tourcoing. Le spectacle dure 40 min et sera suivi d’une discussion en présence du collectif Kif Kif et du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples de Roubaix (MRAP). La MdA porte le projet “Rési-dance pour agir contre le racisme et les discriminations” dans le cadre du RALI discri (Réseau d’Acteurs Locaux Impliqués dans la lutte contre les discriminations) et du dispositif Dilcrah. Cet événement s’inscrit également dans les festivals Rythmik Mandingue et Festisol Tourcoing : [https://www.facebook.com/CollectifFestisolTourcoing](https://www.facebook.com/CollectifFestisolTourcoing)

gratuit

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de tournai 59200 Tourcoing Nord



