Spectacle de danse Musée des beaux-arts Vannes

Spectacle de danse Samedi 18 mai, 20h00 Musée des beaux-arts Entrée libre

Une création portée par la compagnie Les Ballets Nomades, chorégraphiée et dansée par Sarah Locar en résonance avec l’œuvre de Geneviève Asse.

« La création de ce spectacle est une exploration autour de l’acte créatif et des éléments naturels si chers à la peintre Geneviève Asse. Le thème du vent s’est d’ailleurs imposé au fur et à mesure du temps passé auprès des œuvres de l’artiste morbihannaise. Quels vents nous rassemblent, nous unissent ? Quels vents nous isolent, nous sidèrent, nous assèchent ? Quelles puissances intérieures est-il nécessaire de déployer, de convoquer et de laisser être pour entrer dans le mouvement de la danse et de la peinture. » Sarah Locar.

3 sessions de danse dans la soirée : 20h30 – 21h30 – 22h30

http://lesballetsnomades.fr

Musée des beaux-arts La Cohue 15, place Saint-Pierre, Vannes, Morbihan, Bretagne Vannes 56000 Morbihan Bretagne http://www.mairie-vannes.fr [{« link »: « http://lesballetsnomades.fr »}] Le musée des Beaux-arts de Vannes est installé dans une ancienne halle médiévale du XIIIe siècle baptisée Cohue (foule en breton). Il s’est donné comme mission, depuis de nombreuses années, de sensibiliser les publics à l’art du 20e siècle, et notamment à l’abstraction d’après-guerre.

© les ballets nomades.