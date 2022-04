Spectacle de danse : Mots premiers par la compagnie AK Entrepôt Ispoure, 9 avril 2022, Ispoure.

Spectacle de danse : Mots premiers par la compagnie AK Entrepôt Ispoure

2022-04-09 11:00:00 – 2022-04-09

Ispoure Pyrénées-Atlantiques Ispoure

A partir de 3 ans. mOts premiers est une joute verbale, un corps à corps. Au plateau, deux garçons : l’un danse : hip hop, break, l’autre dit : lingala, français , anglais… ..

Dans un espace scénographique terrain de jeu ils cherchent et proposent un langage bien à eux. Une langue primaire, un langage premier. Ils détricotent le savoir pour s’approcher au plus près l’un de l’autre. À celui qui trouve le mot, le geste, le dessin le plus juste selon lui. Autant de langages à créer pour rencontrer l’autre.

CAPB

Ispoure

