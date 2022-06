Spectacle de danse – « Maléfique » Niort Niort Catégories d’évènement: Niort

Spectacle de danse – « Maléfique »

Le Moulin du Roc Niort

2022-06-25 20:00:00 – 2022-06-25 22:30:00

Le Moulin du Roc 9 boulevard Main

Niort

Yvelines 12 EUR Venez assister au nouveau spectacle de la compagnie « Les Ballets d’Aurore » ce 25 juin sur la scène nationale « Le Moulin du Roc ». Vous serez transporté dans le monde féérique de la célèbre sorcière marraine et de la Belle au bois dormant par ces jeunes danseurs classiques.

Il s’agit d’un ballet classique imaginé par Isabelle Cousin sur des musiques alliant Tchaikovski à celle de « Game of Trones » ou encore « Malificent ». Tarifs : 20€

Tarif réduit : 12€ Venez assister au nouveau spectacle de la compagnie « Les Ballets d’Aurore » ce 25 juin sur la scène nationale « Le Moulin du Roc ». Vous serez transporté dans le monde féérique de la célèbre sorcière marraine et de la Belle au bois dormant par ces jeunes danseurs classiques.

Il s’agit d’un ballet classique imaginé par Isabelle Cousin sur des musiques alliant Tchaikovski à celle de « Game of Trones » ou encore « Malificent ». Tarifs : 20€

+33 6 88 49 39 05

Il s’agit d’un ballet classique imaginé par Isabelle Cousin sur des musiques alliant Tchaikovski à celle de « Game of Trones » ou encore « Malificent ». Tarifs : 20€

https://www.niortagglo.fr

