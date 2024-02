Spectacle de danse Conservatoire Edgar Varèse Mâcon, samedi 15 juin 2024.

Spectacle de danse Conservatoire Edgar Varèse Mâcon Saône-et-Loire

Avec les élèves d’Edouard Garcin, Nathalie Rousseau, Anne Queguiner et Florian chalumeau

Spectacle de fin d’année des élèves des classes de danse du Conservatoire. Au programme danse classique, danse contemporaine et hip-hop. Sur réservation auprès de l’association des Parents d’élèves Triolet.

Permanences des ventes des tickets d’entrée dates à venir sur notre site Internet et auprès du Conservatoire.

Ouverture des portes à 18h30. EUR.

Début : 2024-06-15 19:00:00

fin : 2024-06-15 21:30:00

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté conservatoire@mb-agglo.com

L’événement Spectacle de danse Mâcon a été mis à jour le 2024-02-02 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)