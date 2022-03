Spectacle de danse : Louve y es-tu ? Bibliothèque Robert Sabatier, 14 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 15h30 à 16h30

Un spectacle de danse en duo et en extérieur, pour les enfants de 6 mois à 10 ans. Une création qui questionne le genre, la peur du loup et les morales des contes traditionnels.

La Compagnie Môm’en Danse conçoit, met en scène et interprète des spectacles de danse, et anime des ateliers pédagogiques destinés à un jeune public et la petite enfance. Môm’en Danse a réalisé une résidence artistique dans le cadre du Contrat Territoire Lecture de la Ville de Paris, au sein de trois bibliothèques du 18ème arrondissement : Jacqueline de Romilly, Goutte d’Or et Robert Sabatier.

Louve y es-tu ? est un spectacle de danse en duo de 30 minutes, joué en extérieur, chorégraphiée et mis en scène par Magali Brito. Destiné aux enfants de 6 mois à 10 ans, ce spectacle questionne le genre, la peur du loup et les morales des contes traditionnels. Les deux danseuses, Magali Brito et Johanna Rebolledo Lucas, placent le conte, l’art du récit oral et l’objet « livre » au coeur de l’histoire, le transposant en danse. La narration se fait à partir d’un livre géant composé de collages réalisé par une artiste plasticienne Lena Franchini dite « Lenouchka », élément unique et central de décor.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel Paris 75018

12 : Jules Joffrin (Paris) (137m) 85 : Jules Joffrin (Paris) (137m)



Contact :

Danse;Enfants;Littérature

Date complète :

2022-05-14T15:30:00+01:00_2022-05-14T16:30:00+01:00

©Compagnie Môm’en Danse