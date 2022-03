Spectacle de danse : “Louve, y es-tu ?” Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle de danse : “Louve, y es-tu ?” Bibliothèque Goutte d’Or, 18 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 18 mai 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

Et si le loup des contes était une louve ? Deux danseuses revisitent les contes traditionnels, la morale qu’ils véhiculent, les émotions qu’ils font naître. Un spectacle de la compagnie Môm’ en danse, chorégraphie et mise en scène de Magali Brito. Les deux danseuses, Magali Brito et Johanna Rebolledo Lucas, placent le conte, l’art du récit oral et l’objet « livre » au coeur de l’histoire, le transposant en danse. La narration se fait à partir d’un livre géant composé de collages réalisé par l’artiste plasticienne Lena Franchini, dite « Lenouchka », élément unique et central de décor. A la fin du spectacle : lectures à voix haute de contes autour du loup. Bibliothèque Goutte d’Or 2 rue Fleury Paris 75018

2 : Barbès – Rochechouart (Paris) (328m) 302 : Saint-Bruno (Paris) (266m)

Contact : 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-goutte-d-or-1744 https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ Enfants;Spectacle musical

Date complète :

2022-05-18T16:00:00+01:00_2022-05-18T17:00:00+01:00

© Môm’ en danse

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Goutte d'Or Adresse 2 rue Fleury Ville Paris lieuville Bibliothèque Goutte d'Or Paris Departement Paris

Bibliothèque Goutte d'Or Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Spectacle de danse : “Louve, y es-tu ?” Bibliothèque Goutte d’Or 2022-05-18 was last modified: by Spectacle de danse : “Louve, y es-tu ?” Bibliothèque Goutte d’Or Bibliothèque Goutte d'Or 18 mai 2022 Bibliothèque Goutte d'Or Paris Paris

Paris Paris