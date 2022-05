Spectacle de danse : Les danseurs d’étoiles L’Atelier Janusz Korczak Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

vendredi 13 mai à 14:00

Dans le cadre du soutien aux compagnies et aux jeunes créations, l’**Atelier Janusz Korczak** présente le spectacle de danse « Les danseurs d’étoiles » de la [compagnie Le chat sur le toit](https://www.facebook.com/Compagnie-Le-chat-sur-le-toit-100647975952910/) à partir de 6 ans, durée 50 min. Les danseurs d’étoile, vendredi 13 mai 2022 à 14h à l’Atelier Janusz Korczak —————————————————————————- « Il était une fois, dans le monde d’Arthur, sa maman est à la tête d’un rituel qui a lieu toutes les nuits : Allumer les étoiles. Mais un soir, elle ne redescend pas du ciel, où elle a le pouvoir de s’élever chaque soir, plongeant le monde dans le noir. Guidée par Lily, petit esprit aussi espiègle qu’adorable, Arthur va commencer un long voyage afin de rallumer les étoiles, et trouver le bout du chemin. Que va-t-il trouver ? Rien de moins que lui-même sûrement…»

Gratuit sur réservation en ligne

Spectacle de danse à partir de 6 ans

2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T15:00:00

