Les Collections de Saint-Cyprien, le samedi 14 mai à 21:00

“La danse, art vivant, s’intégrera parfaitement à la nouvelle nuit des musées. Ainsi les jeunes danseuses de Saint-Cyp’danse évolueront à pas feutrés dans les salles des Collections sur des musiques baroques et romantiques effleurant du bout de leur pointes contes et légendes et thèmes actuels”

sur inscription

Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola 66750 Saint-Cyprien

