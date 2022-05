Spectacle de Danse “Les 4 éléments”

Spectacle de Danse “Les 4 éléments”, 15 juin 2022, . Spectacle de Danse “Les 4 éléments”

2022-06-15 21:00:00 – 2022-06-15 EUR 12 15 Spectacle de Danse Harmonique et Rythmique sur le thème « Eléments »de l’école de danse de Dominique Le Cazoulat au bénéfice de La Croix Rouge Française

Billetterie au sein de l’Ecole de danse au 05 59 51 10 04 (en MP) Spectacle de Danse Harmonique et Rythmique sur le thème « Eléments »de l’école de danse de Dominique Le Cazoulat au bénéfice de La Croix Rouge Française

Billetterie au sein de l’Ecole de danse au 05 59 51 10 04 (en MP) +33 5 59 51 10 04 Spectacle de Danse Harmonique et Rythmique sur le thème « Eléments »de l’école de danse de Dominique Le Cazoulat au bénéfice de La Croix Rouge Française

Billetterie au sein de l’Ecole de danse au 05 59 51 10 04 (en MP) cazoulat dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville