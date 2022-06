Spectacle de danse L’enfant et la rose

Spectacle de danse L'enfant et la rose, 20 octobre 2022

2022-10-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-20 22:00:00 22:00:00 L’enfant et la rose

Interprété par Art For Gaïa

Il s’agit d’une interprétation chorégraphique personnelle d’une partie de l’œuvre de Saint-Exupéry à travers laquelle la chorégraphe réinvente des passages du livre et en fait l’objet d’une abstraction dansée.



Tarif : 22 € par personne – 18 € pour les adhérents CCC

Tarif duo : 36 €

Places assises non numérotées (placement libre).



Billetterie disponible sur le site internet de l’Office de Tourisme de Cassis

ou au Centre Culturel de Cassis.



accueil@centreculturelcassis.com +33 4 42 01 77 73

