Spectacle de danse – Légende Beaudéan, 28 mai 2022, Beaudéan.

2022-05-28 20:30:00 – 2022-05-28 salle des fêtes de Beaudéan BEAUDEAN

Beaudéan Hautes-Pyrénées

5 5 EUR Réservation :

Office du Tourisme de Bagnères : 05 62 95 50 71

ou sur place avant la représentation

Le danseur et chorégraphe Lorenzo de Angelis, a mené une résidence de création du 29 septembre au 13 octobre 2020 à la Halle aux grains de Bagnères de Bigorre, pour son projet « Légende ». Pour ce projet, le danseur et chorégraphe sollicite participation et regards extérieurs, qui viennent nourrir un processus partagé de création chorégraphique.

Ce projet est quasiment infini ; il met en jeu la transmission, la collaboration, la confrontation, questionne la passivité, l’autorité, la transformation dans l’immuable, la mémoire, le rapport au temps ou aux images…

Suivant les orientations des collaborateur.rice.s, il peut devenir le support d’une thématique, et/ou donner lieux à différentes formes, allant du concert hybride à la capsule vidéo, de l’installation performative au spectacle, ou même à des rencontres plus intimes, une archive multimédia en ligne évolutive, des workshops…

Depuis, le danseur et chorégraphe a créé une dizaine de Légendes, Traverse l’invite à revenir présenter une sélection de ces formes, mais aussi à en créer de nouvelles, une en collaboration avec la danseuse Mathilde Olivares, et une autre avec les participants de la Masterclass.

