Médiathèque Le Phénix, le dimanche 23 janvier 2022 à 14:00 Un personnage étrange s’affaire à classer, ranger des piles de livres. Un paysage se construit et son organisation l’oblige à trouver comment circuler, se déplacer, danser dans ce décor modulable. Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet 14460 Colombelles Colombelles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-23T14:00:00 2022-01-23T14:30:00

