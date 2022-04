Spectacle de danse “L’art de la monnaie” Musée des monnaies et médailles Joseph Puig, 14 mai 2022 20:00, Perpignan.

Nuit des musées Spectacle de danse “L’art de la monnaie” Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Samedi 14 mai, 20h00 Dans la limité des places disponibles

Spectacle de danse. Francky Corcoy et ses danseurs – Cie Influences

Spectacle de danse « L’art de la monnaie »

Franckie Corcoy et les danseurs / Compagnie Influences

Tout public, à partir de 7 ans

L’art de la monnaie, est un voyage de danse, de magie et de mime autour des pièces du musée des Monnaies et Médailles Joseph Puig. Le public sera accueilli par une chorégraphie robotique puis invité à découvrir le musée et ses collections. Durant le parcours, il sera accompagné par des démonstrations de mimes et de manipulations de pièces de monnaies en magie.

L’équipe de danseurs : Maelys Escaré, Timothée Allal, Victor Demoulin, Ianis Dogan,

Le chorégraphe : Francky Corcoy : danseur, interprète, chorégraphe, à la tête de la Cie Influences.

Ce musée réunit une collection exceptionnelle de monnaies antiques et modernes et des collections de monnaies catalanes et roussillonnaises.

In the limited number of places available Saturday 14 May, 20:00

This museum brings together an exceptional collection of antique and modern coins and collections of Catalan and Roussillon coins.

Museum of Coins and Medals Joseph Puig

Espectáculo de danza «El arte de la moneda» Franckie Corcoy y los bailarines/ Compañía Influencias Todo público, a partir de 7 años El arte de la moneda, es un viaje de danza, magia y mimo alrededor de las piezas del Museo de las Monedas y Medallas Joseph Puig. El público será recibido por una coreografía robótica y luego invitado a descubrir el museo y sus colecciones. Durante el recorrido, será acompañado por demostraciones de mimos y manipulaciones de monedas mágicas. El equipo de bailarines: Maelys Escaré, Timothée Allal, Victor Demoulin, Ianis Dogan, El coreógrafo: Francky Corcoy: bailarín, intérprete, coreógrafo, a la cabeza de la Cie Influences.

Dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 20:00

Villa des tilleuls – 42 avenue de grande bretagne 66000 PERPIGNAN 66000 Perpignan Occitanie