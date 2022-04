Spectacle de danse “L’art de la monnaie” Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Spectacle de danse “L’art de la monnaie” Musée des monnaies et médailles Joseph Puig, 14 mai 2022, Perpignan. Spectacle de danse “L’art de la monnaie”

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig, le samedi 14 mai à 20:00

Spectacle de danse « L’art de la monnaie » Franckie Corcoy et les danseurs / Compagnie Influences Tout public, à partir de 7 ans L’art de la monnaie, est un voyage de danse, de magie et de mime autour des pièces du musée des Monnaies et Médailles Joseph Puig. Le public sera accueilli par une chorégraphie robotique puis invité à découvrir le musée et ses collections. Durant le parcours, il sera accompagné par des démonstrations de mimes et de manipulations de pièces de monnaies en magie. L’équipe de danseurs : Maelys Escaré, Timothée Allal, Victor Demoulin, Ianis Dogan, Le chorégraphe : Francky Corcoy : danseur, interprète, chorégraphe, à la tête de la Cie Influences.

Dans la limité des places disponibles

Spectacle de danse. Francky Corcoy et ses danseurs – Cie Influences Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Villa des tilleuls – 42 avenue de grande bretagne 66000 PERPIGNAN Perpignan Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Adresse Villa des tilleuls - 42 avenue de grande bretagne 66000 PERPIGNAN Ville Perpignan lieuville Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Perpignan Departement Pyrénées-Orientales

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Perpignan Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/

Spectacle de danse “L’art de la monnaie” Musée des monnaies et médailles Joseph Puig 2022-05-14 was last modified: by Spectacle de danse “L’art de la monnaie” Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Musée des monnaies et médailles Joseph Puig 14 mai 2022 Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Perpignan Perpignan

Perpignan Pyrénées-Orientales