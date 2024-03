Spectacle de danse « La Nuit » Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire, samedi 23 mars 2024.

Spectacle de danse « La Nuit »

Retrouvez un spectacle de danse captivant nommé « La Nuit » à Montjean-sur-Loire entre Angers et Nantes.

L’association de loisirs et de culture Les Z’Arpètes, organise son spectacle de danse Modern ‘jazz.

Les 80 danseurs et danseuses amateurs, des cours de danse auront le plaisir de vous présenter des chorégraphies créées et mises en scènes par Fanny Guénal Professeur de Danse Modern’jazz.

Ce sera l’occasion pour le public de plongez dans l’univers envoûtant de La Nuit un spectacle de danse qui vous transportera à travers les émotions nocturnes avec passion, rythme et créativité. Ce spectacle est adapté à tous, petits et grands.

Une courte entracte vous permettra de vous désaltérer ainsi que de vous restaurer.

Durée environ 1h30. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Montjean-sur-Loire Centre culturel

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@leszarpetes.asso.fr

